Архів зі справами репресованих українців знищили окупанти на Чернігівщині

Окупанти знищили архів СБУ на Чернігівщині, фото: Андрій Смолій

https://racurs.ua/ua/n168862-arhiv-zi-spravamy-represovanyh-ukrayinciv-znyschyly-okupanty-na-chernigivschyni.html

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Російські окупанти сьогодні, 25 березня, знищили архівний підрозділ СБУ на Чернігівщині, де зберігалися документи щодо репресій проти українців за часів СРСР.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

Зазначається, що в цьому підрозділі СБУ зберігалися значні масиви документальних матеріалів — було розсекречено майже півмільйона документів, що дало можливість надати для опрацювання відвідувачам архіву 13 тис. справ.

На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом. На нашій землі загарбник намагається сховати правду про боротьбу СРСР з українцями й знищує архіви, що підтверджують злочини радянської влади, — наголосила омбудсмен.

Також Денісова звернулася до сімей російських військовослужбовців, багато з яких вже загинули в Україні.

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