Українські фігуристи з Харкова без підготовки вийшли в фінал Чемпіонату світу

Максим Нікітін та Олександра Назарова, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n168861-ukrayinski-figurysty-z-harkova-bez-pidgotovky-vyyshly-v-final-chempionatu-svitu.html

Ракурс

Збірна України, яку представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна, змогла подолати ритмічний танець в танцях на льоду на Чемпіонаті світу з фігурного катання.

Для проходу в довільну програму потрібно було потрапити у топ-20 найкращих. Українська пара посіла 16-те місце серед 31 учасника, повідомляє «Суспільне».

Назарова та Нікітін ще в лютому змагалися на Олімпійських іграх в Пекіні, після чого повернулися до Харкова, де зустріли початок війни.

Назаровій вдалося виїхати з міста, проте Нікітін понад три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.

Зрештою, йому вдалося виїхати з міста. За словами фігуристів, щоб потрапити на Чемпіонат світу, їм довелося впродовж восьми днів подолати на автомобілі 600 км, після чого вже з Варшави літаком дістатися французького Монпельє, де відбувалися змагання з фігурного катання.

Як і інші представники України, у пари не було необхідного костюму для виступу, тож вони виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.

До того ж, вони вперше танцювали під нову мелодію, за основу якої була взята пісня Джамали «1944», також була вставка «Ой у лузі червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка.

Зазначається, що трибуни гучно привітали українських фігуристів до і під час виступу, а чимало глядачів взяли із собою українські прапори, які дістали під час виступу Назарової та Нікітіна.

Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні, — зазначив Нікітін у коментарі після виступу.

Назарова відзначила музику, під яку вона з Нікітіним виконала програму — пісня «1944» присвячена депортації кримськотатарського народу радянською владою.

Ця музика надає можливість Україні не здаватися. Ми просимо усіх людей не здаватися та підтримувати один одного, — наголосила вона.



.



[À VOIR]



Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d’Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. ��✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

Джерело: «Суспільне»