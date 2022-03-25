Українські фігуристи з Харкова без підготовки вийшли в фінал Чемпіонату світу

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Максим Нікітін та Олександра Назарова, фото: «Суспільне»
Українські фігуристи з Харкова без підготовки вийшли в фінал Чемпіонату світуhttps://racurs.ua/ua/n168861-ukrayinski-figurysty-z-harkova-bez-pidgotovky-vyyshly-v-final-chempionatu-svitu.htmlРакурс
Збірна України, яку представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна, змогла подолати ритмічний танець в танцях на льоду на Чемпіонаті світу з фігурного катання.
Для проходу в довільну програму потрібно було потрапити у топ-20 найкращих. Українська пара посіла 16-те місце серед 31 учасника, повідомляє «Суспільне».
Назарова та Нікітін ще в лютому змагалися на Олімпійських іграх в Пекіні, після чого повернулися до Харкова, де зустріли початок війни.
Назаровій вдалося виїхати з міста, проте Нікітін понад три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.
Зрештою, йому вдалося виїхати з міста. За словами фігуристів, щоб потрапити на Чемпіонат світу, їм довелося впродовж восьми днів подолати на автомобілі 600 км, після чого вже з Варшави літаком дістатися французького Монпельє, де відбувалися змагання з фігурного катання.
Як і інші представники України, у пари не було необхідного костюму для виступу, тож вони виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.
До того ж, вони вперше танцювали під нову мелодію, за основу якої була взята пісня Джамали «1944», також була вставка «Ой у лузі червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка.
Зазначається, що трибуни гучно привітали українських фігуристів до і під час виступу, а чимало глядачів взяли із собою українські прапори, які дістали під час виступу Назарової та Нікітіна.
Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні, — зазначив Нікітін у коментарі після виступу.
Назарова відзначила музику, під яку вона з Нікітіним виконала програму — пісня «1944» присвячена депортації кримськотатарського народу радянською владою.
Ця музика надає можливість Україні не здаватися. Ми просимо усіх людей не здаватися та підтримувати один одного, — наголосила вона..
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d’Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. ��✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ
Джерело: «Суспільне»