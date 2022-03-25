У Епіфанія розповіли, скільки громад перейшли до ПЦУ за час російського нападу

До ПЦУ перейшли ще 28 громад УПЦ МП, фото: ПЦУ

https://racurs.ua/ua/n168860-u-epifaniya-rozpovily-skilky-gromad-pereyshly-do-pcu-za-chas-rosiyskogo-napadu.html

Ракурс

До Православної церкви України (ПЦУ) за місяць повномасштабної російської агресії перейшли вже 28 громад з московського патріархату.

Такі випадки відбулися на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті, Тернопільщині, Рівненщині, Волині, Київщині, Черкащині. Зокрема, на Львівщині перейшли і громади двох монастирів. Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Ми впевнені, що це лише початок, і у багатьох священнослужителів та вірян «відкриються очі», зокрема й у тих, хто до цього часу ще перебуває в омані та в московському підпорядкуванні, маючи за свого патріарха особу, яка нині благословляє російських воїнів на каїнову війну, — наголошують у ПЦУ.

У ПЦУ зазначають, що для громад, які вирішили розірвати будь-які стосунки з московським патріархатом, усвідомлюючи, що російська православна церква через своїх керівників стала фактично одним із натхненників агресії, передбачена постанова № 25 Синоду ПЦУ «Про надзвичайний порядок прийняття до Православної Церкви України».

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Згідно з нею, духовенство, монастирі та громади, які з певних причин не можуть увійти до складу місцевої єпархії ПЦУ, після їх письмового звернення можуть бути прийняті, як виключення, безпосередньо під омофор предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України, як ставропігійні парафії (монастирі).

В такому разі на час до ухвалення Синодом іншого рішення їх вважатимуть ставропігійними парафіями (монастирями) Київської Митрополії. Також, за бажанням, вони можуть бути передані під тимчасову пастирську опіку одного з архієреїв ПЦУ за узгодженням.