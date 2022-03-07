У Києво-Печерській лаврі атакували журналістів, які запитали про війну

https://racurs.ua/ua/n168101-u-kyievo-pecherskiy-lavri-atakuvaly-jurnalistiv-yaki-zapytaly-pro-viynu-foto.html

Ракурс

У Києво-Печерській лаврі сьогодні стався прикрий інцидент — на журналістів «Слідство.Інфо» напали під час зйомки репортажу через запитання про ставлення священнослужителів до вторгнення РФ та вбивства українців фашистською армією країни-окупанта.

Журналісти намагалися поставити запитання настоятелю Лаври митрополиту УПЦ московського патріархату Павлу.

Чоловік, який був поруч із настоятелем Лаври (ймовірний помічник) передавав іншому чоловіку гроші. За кілька хвилин той напав на репортера «Слідства.Інфо» Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках ціпок і ним почав бити журналіста по нозі, але ціпок зламався об ногу репортера, — йдеться у повідомленні журналістів.

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Згідно з інформацією, інші чоловіки продовжили погрожувати та переслідували журналістів «Слідства.Інфо». Знімальна група залишила територію Києво-Печерської лаври і викликала поліцію.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра та її настоятель Павло Лебедь (на псевдо «Мерседес») відомі своєю прихильністю до так званого «руського міру». Раніше російський патріарх Кіріл благословив вторгнення в Україну та знищення мирного українського населення. Після цього деякі українські священники УПЦ московського патріархату виступили із заявою про від'єднання від російської церкви. У 2018 році СБУ проводила обшуки у Павла в рамках кримінально провадження за розпалювання міжконфесійної ворожнечі.