Дайте нам зброю! У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України, фото - Ракурс

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Ракурс

У центрі Варшаві пройшла акція на підтримку України. Декілька тисяч людей зібралися надвечір 25 березня у центрі польської столиці — біля Палацу культури та науки.

На площі Дефіляд біля нього лунали прокльони путінському режиму, який накинувся з ракетами і танками на Україну. На акцію із українськими національними прапорами та символікою прийшли жителі польської столиці, а також українці — ті, хто раніше мешкав та працював у Варшаві, а також біженці, що втекли від розв’язаної Кремлем війни.

Гасла протесту: «Закрийте небо над Україною!», «Ні війні!», «Врятуйте Маріуполь!», «Слава ЗСУ!», «Хто наступний!», «Надайте 1% танків НАТО Україні», «Вимагаємо літаки для України».

Частина банерів виконані дуже професійно та високохудожньо — їх автори непогано накреативили. Один з них — копія знаменитого графіті на Берлінській мурі. Тільки замість Брежнєва та Хонекера на малюнку цілуються криваві недодиктатори лукашенко з путіним.

Завершилася акція спільним багатоголосим виконанням гімну України. У неділю, 27 березня, акція повториться.

Нагадаємо, що сьогодні у Польщі перебував і провів переговори із президентом цієї країни Анджеєм Дудою президент США Джозеф Байден. Американський лідер перебуває у європейському турне, вчора він відвідав відразу три саміти — НАТО, ЄС та G20 у Брюсселі.

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