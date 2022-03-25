11 танків вилучили з незаконного обігу на Полтавщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168857-11-tankiv-vyluchyly-z-nezakonnogo-obigu-na-poltavschyni-video.htmlРакурс
На Полтавщині за 30 діб широкомасштабного російського нападу на Україну з незаконного обігу вилучили 11 танків та два бронеавтомобілі.
Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.
Також за цей час в області вилучено:
- вісім кулеметів;
- дев’ять автоматів;
- п’ять гвинтівок;
- 10 пістолетів;
- близько 4 тис. патронів різного калібру;
- 14 гранат;
- близько 200 одиниць інших боєприпасів.
У поліції наголошують, що в разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, негайно слід повідомляти про це в поліцію на номер 102.
Також рекомендуємо громадянам, які знайшли та зберігають небезпечні знахідки у себе вдома, повідомити про це до поліції для подальшої добровільної їх здачі та використання силами оборони в боротьбі з окупантами, — додають у поліції, наголошуючи на небезпечності таких знахідок.