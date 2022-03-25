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Ракурс
Росія завдала ракетного удару по Вінниці, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Росія випустила шість ракет по Вінниці, частину з них збили

25 бер 2022, 19:42
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Російські окупанти сьогодні, 25 березня, приблизно о 16.30 завдали ракетного удару по території Командування Повітряних сил Збройних сил України у Вінниці.

Всього агресор випустив шість крилатих ракет, частину з них збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ

Решта ракет влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.

Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються, — зазначається в повідомленні.



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Чи є постраждалі внаслідок ракетного удару, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 6 березня російська війська завдали удару вісьмома ракетами по аеропорту у Вінниці.

Джерело: Ракурс


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