Росія випустила шість ракет по Вінниці, частину з них збили

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Росія завдала ракетного удару по Вінниці, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Росія випустила шість ракет по Вінниці, частину з них збилиhttps://racurs.ua/ua/n168856-rosiya-vypustyla-shist-raket-po-vinnyci-chastynu-z-nyh-zbyly.htmlРакурс
Російські окупанти сьогодні, 25 березня, приблизно о 16.30 завдали ракетного удару по території Командування Повітряних сил Збройних сил України у Вінниці.
Всього агресор випустив шість крилатих ракет, частину з них збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ
Решта ракет влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються, — зазначається в повідомленні..
Чи є постраждалі внаслідок ракетного удару, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, 6 березня російська війська завдали удару вісьмома ракетами по аеропорту у Вінниці.