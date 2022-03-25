РНБО попереджає про загрозу російської хіматаки зарином

Росія може здійснити хіматаку

https://racurs.ua/ua/n168855-rnbo-poperedjaie-pro-zagrozu-rosiyskoyi-himataky-zarynom.html

Ракурс

Росія може застосувати проти України отруйні речовини. Щодня з’являється дедалі більше підтверджень таких намірів агресора.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону, — наголошують у відомстві.

Про це, зокрема, свідчать такі факти:

17-го березня офіцери рф, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);

20 березня командний склад збройних сил рф отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).

Самі загарбники вже використовували фосфорні боєприпаси у Попасній, а на Сумщині нещодавно стався витік аміаку.

Крім того, у відомстві наголошують, що російська пропаганда поширює наративи про «американські біолабораторії в Україні» та «витік патогенів» звідти.

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Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів, — наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно пригрозив росії «відповіддю» в разі застосування нею хімічної зброї.