Путін може завдати ядерний удар по Польщі - екс-командувач НАТО

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володимир путін, воєнний злочинець і президент фашистської рф, може завдати удару тактичною ядерною зброєю по Польщі. Таку думку висловив колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Веслі Кларк.

Використання хімічної зброї здається дещо передчасним, за винятком, можливо, нападу на Маріуполь. Я вважаю, що загроза хімічної зброї є більш надуманим планом. Якщо він дійсно хоче стримати участь НАТО і вірить, що може розбити НАТО, то він, можливо, використав би ядерну зброю малої потужності, — зазначив Кларк в ефірі CNN.

Екс-командувач Північноатлантичного альянсу переконаний, що путін дійсно хоче стримати залучення НАТО в Україні, тому може реалізувати руйнівний тактичний ядерний удар. Кларк попередив, що такий удар є частиною російського військового мислення впродовж багатьох років.

Де він може її використати? Можливо, не в Україні, але в густонаселених районах Польщі, — зазначив генерал.



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З його слів, подібні сценарії відпрацьовуються на військових навчаннях фашистської рф.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця не виключив агресії росії проти Польщі чи іншої країни Євросоюзу.