Авіація ЗСУ бомбила бронетехніку, логістичні центри і війська рф — деталі / Фото:@sashko.danylenko.art/Instagram

https://racurs.ua/ua/n168824-aviaciya-zsu-bombyla-bronetehniku-logistychni-centry-i-viyska-rf-detali.html

Ракурс

Авіація Повітряних сил Збройних сил України впродовж доби здійснювала патрулювання повітряного простору, вела винищувальне прикриття військ та об'єктів, а ударна авіація — випалювала колони бронетехніки, логістичні центри та скупчення військ фашистів рф. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ за попередню добу вразили шість повітряних цілей ворога:

один літак,

один безпілотник

чотири крилаті ракети.



.



Також наші воїни відбили дев’ять ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем. Воєнні злочинці рф втратили понад 200 солдат-мародерів.

Нагадаємо, станом на 25 березня, в Україні через вторгнення армії рф загинули 135 дітей. Такі дані озвучив Офіс генпрокурора. 184 дитини дістали поранення. Найбільше постраждало дітей у Київській та Харківській областях.