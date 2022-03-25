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Авіація ЗСУ бомбила бронетехніку, логістичні центри і війська рф — деталі / Фото:@sashko.danylenko.art/Instagram
Авіація ЗСУ бомбила бронетехніку, логістичні центри і війська рф — деталіhttps://racurs.ua/ua/n168824-aviaciya-zsu-bombyla-bronetehniku-logistychni-centry-i-viyska-rf-detali.htmlРакурс
Авіація Повітряних сил Збройних сил України впродовж доби здійснювала патрулювання повітряного простору, вела винищувальне прикриття військ та об'єктів, а ударна авіація — випалювала колони бронетехніки, логістичні центри та скупчення військ фашистів рф. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Повітряні сили ЗСУ за попередню добу вразили шість повітряних цілей ворога:
один літак,
один безпілотник
чотири крилаті ракети..
Також наші воїни відбили дев’ять ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем. Воєнні злочинці рф втратили понад 200 солдат-мародерів.
Нагадаємо, станом на 25 березня, в Україні через вторгнення армії рф загинули 135 дітей. Такі дані озвучив Офіс генпрокурора. 184 дитини дістали поранення. Найбільше постраждало дітей у Київській та Харківській областях.