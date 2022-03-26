У оккупантов «едет крыша», они жалуются на психологическую нагрузку — перехваченные разговоры

https://racurs.ua/n168875-u-okkupantov-edet-krysha-oni-jaluutsya-na-psihologicheskuu-nagruzku-perehvachennye-razgovory.html

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Служба безпеки України опублікувала мікс із «ниючих» окупантів — строковики скаржаться у розмові із рідними на те, що не витримують психологічного навантаження.

Деякі з них калічаться власноруч, щоб втекти, інші — напиваються.

Як чутно із записів, строковики російської армії не витримують психологічного навантаження. Чимало з них запивають страшні спогади алкоголем і розуміють, що ця війна залишиться в їхній пам’яті на все життя.

Эти твари еб*ные съеб*ись. Один специально себе ногу сломал. Другой сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу, — не приховує своєї люті юнак, який виявився не таким «кмітливим» як його колеги по зброї.

У перехоплених розмовах чутно, що їхні рідні здебільшого не готові усвідомити безглуздя самої «спецоперації», а тільки засмучені її провалом і звинувачують у всьому НАТО.

Інший вояка так відповідає дружині на зауваження про те, що її родич був два роки строковиком у Грозному:

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