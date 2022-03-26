В Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке, скриншот видео

https://racurs.ua/n168879-v-mariupole-rossiyskiy-okkupant-vystrelil-v-lico-11-letney-devochke-video.html

Ракурс

У Маріуполі російський окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці Мілені Ураловій.

Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина перебуває у лікарні та одужує, повідомляється у репортажі CNN. Журналіст американської телекомпанії провідав дівчинку та її маму у лікарні.

За його словами, неповнолітня постраждала нині ледь може ходити, а розмовляє дуже тихо.

Мілена — юна гімнастка, в репортажі продемонстровано відео її виступу на змаганнях. Разом з матір’ю дівчинка подолала складний шлях з блокадного Маріуполя, а поблизу Василівки на Запоріжжі їхній автомобіль обстріляли окупанти.

Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії росії в Україні загинули 136 дітей, повідомили в Офісі генпрокурора України. Поранено 199 дітей.

Найбільше постраждало дітей у Київській (64), Харківській — (44), Донецькій (50), Чернігівській (38), Миколаївській (28), Луганській (25), Запорізькій (17), Херсонській (20), Житомирській (15) та Сумській (14) областях. У столиці постраждало 16 дітей.

У суботу, 26 березня, поблизу Василівки Запорізької області російські окупанти створили багатокілометровий затор, у якому стоять автівки біженців і карети швидких із пораненими дітьми. Про це повідомив голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

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У заторі — автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони. Українська сторона веде непрості переговори з представниками рф.