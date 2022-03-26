В Киеве отменили усиленный комендантский час

Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n168888-v-kieve-otmenili-usilennyy-komendantskiy-chas.html

Ракурс

Посилену комендантську годину, яка мала діяти вдень завтра, 27 березня, скасували у Києві та Київській області.

Таким чином, 27 березня час дії комендантської години буде у звичному режимі — з 20.00 по 7.00. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 26 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі — з 20.00 до 7.00», — зазначив мер Києва.

Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна, — додав Кличко.

В «Укрзалізниці» повідомили, що у звʼязку зі скасуванням посиленої комендантської години у столиці повертають рейси «Інтерсіті+" № 717 і № 743 з Києва до Львова. Усі призначені електропоїзди курсуватимуть за графіком.

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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, намагаючись, зокрема, захопити Київ. У зв’язку із загрозою ДРГ ворога періодично запроваджується посилене комендантська година, щоб полегшити виявлення та знешкодження диверсантів.

Героїчний опір українського народу російській агресії триває вже 31 день.