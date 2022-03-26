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Ракурс
Джо Байден, фото: Osmedia

Путин не может остаться у власти — Байден

26 мар 2022, 20:45
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Джо Байден, президент США, під час виступу у Варшаві сьогодні, 26 березня, заявив, що президенту рф володимиру путіну не можна залишитися при владі.

Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі, — наголосив Байден.

Також Байден висловив переконання, що Україна ніколи не стане перемогою для Росії.

Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості, — заявив він.



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Байден запевнив, що США та західний світ стоїть на боці України.

Водночас він заявив, що Заходу треба готуватися до «довгої майбутньої боротьби» між демократією та автократією і додав, що Україна зараз «на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу».

Источник: Ракурс


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