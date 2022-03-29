Россия отводит часть войск от Киева, Чернигов и Харьков дальше блокируются — Генштаб

https://racurs.ua/n169010-rossiya-otvodit-chast-voysk-ot-kieva-chernigov-i-harkov-dalshe-blokiruutsya-genshtab.html

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Росія відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також займається перегрупуванням для того, аби зосередити свої зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 29 березня.

Окупанти обстрілювали Збройні сили на Поліському напрямку, там же займались перегрупування та частковим відведення військ на територію білорусі.

Росія продовжує блокувати Чернігів та Харків, у напрямку на Бровари (Київська область) намагається утримати раніше зайняті позиції. Крім того, у Генштабі констатували, що росіяни посилили наступальні спроможності у напрямку на Словʼянськ Донецької області.

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У морях російські кораблі відстежують обстановку, готуються відновити наступ.

Українська розвідка з’ясувала, що у росії, в районі населеного пункту Богучар (Воронезька область), рф знімає зі довгострокового зберігання бойову та спеціальну техніку, але понад 40% машин перебуває в несправному чи неробочому стані.