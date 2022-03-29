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Ракурс
Российские соцсети Белгорода сообщают о мощных взрывах в городе

Российские соцсети Белгорода сообщают о мощных взрывах в городе (ВИДЕО)

29 мар 2022, 22:01
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Російські пабліки Бєлгорода повідомляють про потужні вибухи у місті. Ймовірно, вибухає склад-арсенал окупантів.

19-та ракетна бригада завдала точного удару ракетою «Точка-У» по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС рф біля селища Октябрьскоє під Бєлгородом, — інформацію про це поширив український журналіст Юрій Бутусов.

З цих складів росія постачає боєприпаси для війни з Україною.



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Губернатор області Вʼячеслав Гладков підтверджує вибухи, але не уточнює, що саме вибухає.

Источник: Ракурс


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