Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские соцсети Белгорода сообщают о мощных взрывах в городе
Российские соцсети Белгорода сообщают о мощных взрывах в городе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n169015-rossiyskie-socseti-belgoroda-soobschaut-o-moschnyh-vzryvah-v-gorode-video.htmlРакурс
Російські пабліки Бєлгорода повідомляють про потужні вибухи у місті. Ймовірно, вибухає склад-арсенал окупантів.
19-та ракетна бригада завдала точного удару ракетою «Точка-У» по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС рф біля селища Октябрьскоє під Бєлгородом, — інформацію про це поширив український журналіст Юрій Бутусов.
З цих складів росія постачає боєприпаси для війни з Україною.
.
Губернатор області Вʼячеслав Гладков підтверджує вибухи, але не уточнює, що саме вибухає.