Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські соцмережі Белгорода повідомляють про потужні вибухи у місті

Російські соцмережі Белгорода повідомляють про потужні вибухи у місті (ВІДЕО)

29 бер 2022, 22:01
999

Російські пабліки Бєлгорода повідомляють про потужні вибухи у місті. Ймовірно, вибухає склад-арсенал окупантів.

19-та ракетна бригада завдала точного удару ракетою «Точка-У» по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС рф біля селища Октябрьскоє під Бєлгородом, — інформацію про це поширив український журналіст Юрій Бутусов.

З цих складів росія постачає боєприпаси для війни з Україною.



.

Губернатор області Вʼячеслав Гладков підтверджує вибухи, але не уточнює, що саме вибухає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів