Російські соцмережі Белгорода повідомляють про потужні вибухи у місті

https://racurs.ua/ua/n169015-rosiyski-socmereji-belgoroda-povidomlyaut-pro-potujni-vybuhy-u-misti-video.html

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Російські пабліки Бєлгорода повідомляють про потужні вибухи у місті. Ймовірно, вибухає склад-арсенал окупантів.

19-та ракетна бригада завдала точного удару ракетою «Точка-У» по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС рф біля селища Октябрьскоє під Бєлгородом, — інформацію про це поширив український журналіст Юрій Бутусов.

З цих складів росія постачає боєприпаси для війни з Україною.

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Губернатор області Вʼячеслав Гладков підтверджує вибухи, але не уточнює, що саме вибухає.