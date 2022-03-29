Абрамович спілкується з Києвом з перших днів війни

https://racurs.ua/ua/n169014-abramovych-spilkuietsya-z-kyievom-z-pershyh-dniv-viyny-up.html

Ракурс

Роман Абрамович почав спілкуватися з українською владою з перших днів війни, а одним із головних комунікаторів з російським олігархом є голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє «Українська правда». Банкова нібито цінує Абрамовича, як людину, яка може напряму передавати путіну хоч якусь інформацію.

Наразі в УП не можуть підтвердити чи спростувати історію про передачу записки президенту росії від Володимира Зеленського, після прочитання якої путін нібито сказав: «Я їх знищу».

Президент країни-окупанта тримає своїх співрозмовників на такій величезній дистанції, що насправді Абрамович міг і не дочути, що він там собі відповідав. Також в УП є інформація, що на початку березня російський олігарх приїжджав в Україну.

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Нагадаємо, що вранці 29 березня переговорні команди України та росії зустрілися у Стамбулі. Перед початком переговорів Абрамович переговорив із Ердоганом та членами делегацій.

Журналісти Bellingcat повідомляють, що три члени делегації, які брали участь у попередніх переговорах між Україною та Росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із них нібито став російський мільярдер Абрамович. За даними Bellingcat, йдеться про переговори, що проходили в ніч із 3 на 4 березня. Розслідувачі стверджують, що можуть підтвердити цю інформацію.