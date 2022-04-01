Оккупанты при отступлении прикрываются похищенными детьми и берут в заложники учителей

Російські окупанти в Україні викрадають дітей та використовують їх як живий щит при переміщенні своїх колон техніки.

За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), окупанти взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей, щоб «страхувати» колони з технікою. Такі випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях, написала у своїх соцмережах омбудсмен Людмила Денісова.

Крім того, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська викрали трьох директорів шкіл, які напередодні відмовилися співпрацювати з ними.

Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів — Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку, — повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем на Донеччині. Відучора загарбники не пропускають з Маріуполя мешканців. Зі слів очевидців, вони встановили строк 5—7 днів, коли місто залишатиметься закритим.

«Суспільне» 1 квітня повідомило, що вранці російський снаряд влучив в одне з відділень Чернігівського обласного центру сучасної онкології. Осколкові поранення отримали двоє співробітників медичного закладу. Ще одна людина з контузією, повідомив керівник лікарні Олександр Заїка.