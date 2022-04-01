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Оккупанты при отступлении прикрываются похищенными детьми и берут в заложники учителей
Оккупанты при отступлении прикрываются похищенными детьми и берут в заложники учителейhttps://racurs.ua/n169139-okkupanty-pri-otstuplenii-prikryvautsya-pohischennymi-detmi-i-berut-v-zalojniki-uchiteley.htmlРакурс
Російські окупанти в Україні викрадають дітей та використовують їх як живий щит при переміщенні своїх колон техніки.
За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), окупанти взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей, щоб «страхувати» колони з технікою. Такі випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях, написала у своїх соцмережах омбудсмен Людмила Денісова.
Крім того, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська викрали трьох директорів шкіл, які напередодні відмовилися співпрацювати з ними.
Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів — Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку, — повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини.
Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем на Донеччині. Відучора загарбники не пропускають з Маріуполя мешканців. Зі слів очевидців, вони встановили строк 5—7 днів, коли місто залишатиметься закритим.
«Суспільне» 1 квітня повідомило, що вранці російський снаряд влучив в одне з відділень Чернігівського обласного центру сучасної онкології. Осколкові поранення отримали двоє співробітників медичного закладу. Ще одна людина з контузією, повідомив керівник лікарні Олександр Заїка.
У приміщенні, куди поцілив снаряд, перебували 22 пацієнти — паліативні хворі та люди після операції, які не могли покинути заклад та потребували постійного нагляду лікарів. Жоден з них не постраждав.
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У приміщенні вибиті шибки, частково пошкоджений дах та стіни. Системи радіоопромінення цілі. Головний корпус нині законсервований. Ударною хвилею там пошкоджено вікна та системи водо- та теплопостачання.