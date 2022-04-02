О новых «Чернобаевках» в Украине рассказал Арестович (ВИДЕО)

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Ракурс

Війна в Україні з рашистами триває, Збройні сили мужньо захищають нашу державу. Ситуацію на фронті прокоментував радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 2 квітня.

За його словами, українські військові звільнили від окупантів понад 30 населених пунктів у Київській області. Брифінг політика опублікований на сторінці Офісу президента в Фейсбуці.

Двома танками знищили 10 танків противника і велику кількість БМП. По одній російських колон, яка зайшла сьогодні вночі, був завданий потужний удар. Там утворилась така собі Чорнобаївка, — зазначив Арестович.

Також чиновник поділився героїчними епізодами дій наших військ. Зокрема, в селищі Дмитрівка два наших танки знищили десять танків противника і чисельну кількість БМД.

Знищили майже посилений батальйон. Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму, — заявив Арестович.

У відповідь противник намагається вводити з Курської області певну кількість своїх військ. Радник голови ОП стверджує, що це не становить безпосередню загрозу Сумам, Чернігову чи Києву.

По одній з таких колон, яка зайшла сьогодні вночі, був нанесений дуже потужний удар. Там утворилась така собі Чорнобаївка, в якій до речі вчора також трапився 13-й і 14-й раз, був знищений батальйон і батарея САУ російських збройних сил, — повідомив чиновник.

Наші війська на Херсонському напрямку продовжують наступальні дії, противник тримає оборону. Не проста ситуація на східному напрямку — від Ізюму на південь і від Волновахи на північ. Але наші військові тримають фронт відбивають окупантів.

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