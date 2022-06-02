Загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Звірства російських окупантів на тимчасово захоплених територіях продовжуються.

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Загарбники масово викрадають чоловіків і вимагають за них викуп. Сума за «повернення до нормального життя» залежить від статків родини й коливається у межах від 10 до 30 тис. дол. Про злочини свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація спецслужб, отримана з тимчасово окупованих територій. Про це 2 червня повідомили в Службі безпеки України.

Спецслужба опублікувала декілька звернень громадян до так званої тимчасової військової адміністрації рф у Мелітополі Запорізької області:

Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего… Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции… У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..

У Службі безпеки зазначають, що на всі запити колаборанти закликають приїздити в адміністрацію, бо «такі питання телефоном не вирішуються». По приїзді родичам викрадених чоловіків озвучують суму викупу й починаються торги.

Українські правоохоронці системно фіксують злочини окупантів та їхніх пособників. З початку вторгнення росії українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів та понад 5 тис. колаборантів.

Нагадаємо, полонений російський снайпер розповів, військові армії рф, їдучи на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних. За відмову підписувати такий «документ», погрожують в’язницею.