Президент рф путін у квітні пройшов курс лікування від раку.

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За даними журналу Newsweek, після курсу лікування від раку у березні на президента рф було скоєно замах. Спецслужби США попереджають, що «ізоляція путіна підвищила рівень спекуляцій».

Журналісти посилалися на джерела в розвідці США, яка підготувала доповідь про здоров’я Путіна. Саме розвідники стверджують, що у квітні він нібито пройшов курс лікування від раку.

Онкологічне захворювання в путіна «на просунутій стадії», повідомляє Newsweek з посиланням на три джерела, знайомі зі змістом документа.

Про спробу замаху на життя російського президента у квітні раніше також говорила українська розвідка.

Newsweek пише, що це була вже четверта доповідь про здоров’я путіна, підготовлена ​​для Білого дому (термін не уточнюється). Попередній документ, підготовлений на два тижні раніше, описував його як «смертельно хворого». У новій доповіді, згідно з публікацією, фіксуються позитивні зміни у стані путіна.

Автори доповідей, як випливає зі статті, аналізували, зокрема, фото- та відеоматеріали з публічних появ російського президента.

Чутки про те, що в путіна проблеми зі здоров’ям і, можливо, онкологічне захворювання, активно поширюються в останні місяці. У травні 2022 року те, що путін мав рак, публічно згадав, зокрема, режисер Олівер Стоун, який особисто працював з ним.

Видання «Проект» писало, що путіна супроводжує у поїздках бригада лікарів, зокрема фахівці з онкологічним захворюванням та проблемам щитоподібної залози.

Глава мзс рф Сергій Лавров наприкінці травня заявив, що «розсудливі люди» не зможуть побачити у Путіна «ознаки якоїсь недуги чи нездужання».