Рак на просунутій стадії — Newsweek написав про діагноз і лікування путінаhttps://racurs.ua/ua/n171302-rak-na-prosunutiy-stadiyi-newsweek-napysav-pro-diagnoz-i-likuvannya-putina.htmlРакурс
Президент рф путін у квітні пройшов курс лікування від раку.
За даними журналу Newsweek, після курсу лікування від раку у березні на президента рф було скоєно замах. Спецслужби США попереджають, що «ізоляція путіна підвищила рівень спекуляцій».
Журналісти посилалися на джерела в розвідці США, яка підготувала доповідь про здоров’я Путіна. Саме розвідники стверджують, що у квітні він нібито пройшов курс лікування від раку.
Онкологічне захворювання в путіна «на просунутій стадії», повідомляє Newsweek з посиланням на три джерела, знайомі зі змістом документа.
Про спробу замаху на життя російського президента у квітні раніше також говорила українська розвідка.
Newsweek пише, що це була вже четверта доповідь про здоров’я путіна, підготовлена для Білого дому (термін не уточнюється). Попередній документ, підготовлений на два тижні раніше, описував його як «смертельно хворого». У новій доповіді, згідно з публікацією, фіксуються позитивні зміни у стані путіна.
Автори доповідей, як випливає зі статті, аналізували, зокрема, фото- та відеоматеріали з публічних появ російського президента.
Чутки про те, що в путіна проблеми зі здоров’ям і, можливо, онкологічне захворювання, активно поширюються в останні місяці. У травні 2022 року те, що путін мав рак, публічно згадав, зокрема, режисер Олівер Стоун, який особисто працював з ним.
Видання «Проект» писало, що путіна супроводжує у поїздках бригада лікарів, зокрема фахівці з онкологічним захворюванням та проблемам щитоподібної залози.
Глава мзс рф Сергій Лавров наприкінці травня заявив, що «розсудливі люди» не зможуть побачити у Путіна «ознаки якоїсь недуги чи нездужання».