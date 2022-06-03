Бойцы «Иностранного легиона» вошли в Северодонецк, скриншот видео

https://racurs.ua/n171325-inostrannyy-legion-pomogaet-otstoyat-severodoneck-video.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують штурмувати місто Сєвєродонецьк Луганської області. В ході боїв окупантам вдалося зайти до половини міста.

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Водночас ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на допомогу до міста прибули підрозділи іноземців-добровольців з різних країн світу, як сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Про це повідомляє «Радіо Свобода», журналістам якого вдалося поспілкуватися з кількома іноземними добровольцями, зокрема з Австралії та Грузії.

Дивно, як багато людей зі всього світу збираються разом, і допомагають країні, що потребує допомоги, — зазначив доброволець Мет із Австралії. — Я вважаю, що це дуже надихає, коли багато хто з цих хлопців з різним досвідом навчаються пліч-о-пліч і стають волонтерами.

Інший доброволець, 20-річний Зура Какалідзе з Грузії, зазначив, що ця війна і для грузинів також.

Ми збираємося відтіснити росіян. Це триватиме день або три роки, це не має значення. Ми на правильній стороні історії, — наголосив він. — Ми подбаємо про те, щоб усі ми повернулися додому, до родин. А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме.

Джерело: «Радіо Свобода»