Генштаб: На Бахмутском направлении рф отступила, на Славянском - понесла потери

https://racurs.ua/n171335-genshtab-na-bahmutskom-napravlenii-rf-otstupila-na-slavyanskom-ponesla-poteri.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. На 100 день війни на Слов’янському напрямку ворог вів наступ і штурмові дії, але зазнав втрат, а на Бахмутському відійшов, зазнавши вогневого ураження від українських підрозділів.

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Про це 4 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Основні зусилля загарбник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов, — йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку з метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших захисників окупанти продовжують утримувати підрозділи збройних сил рф у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. Біля населеного пункту Шипувате переміщаються колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку основні зусилля рашистів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.

На Слов’янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу українських військ противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Воєнні злочинці рф проводили штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мали.

На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.