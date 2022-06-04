Мои люди овладели ими за неделю - Залужный похвалил норвежские гаубицы М109А3

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Ракурс

Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій.

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Вони з високою точністю вражають цілі та знищують ворога, повідомив 4 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3, — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Залужний передав думку українських артилеристів про ключову відмінність цих гармат від радянських зразків: вони зроблені для людей.

Попри те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960−70-х роках, у них замість важелів — кермо, замість механічної — коробка автомат.

На зимовий час, коли можливе обмерзання корпусу, розробники прорезинили його, щоб екіпаж не ковзав. За словами Залужного, солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краях башти кошики для особистих речей.

Гаубиці М109А3 мають більший, ніж в радянських аналогів калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Надалі ЗСУ зможуть використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань.

Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах, — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що наразі на фронті працюють вже американські гаубиці М777 та італійські FH70.