США обвинили Абрамовича в нарушении санкций из-за двух самолетов, их могут арестовать

https://racurs.ua/n171431-ssha-obvinili-abramovicha-v-narushenii-sankciy-iz-za-dvuh-samoletov-ih-mogut-arestovat.html

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Влада США звинуватила Романа Абрамовича в порушенні санкцій через два літаки — Gulfstream G650 ER та Boeing 787 Dream.

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«Боїнг» перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах з початку березня, а бізнес-джет G650 відлетів до Москви в середині березня, повідомляє ABC News.

Санкції вимагають отримання дозволу для польотів у росію будь-якого літака виробництва США, але отримані вони не були. Також санкції обмежують їхнє використання для громадян росії. Прокурори Манхеттену планують отримати дозвіл на арешт повітряних суден.

Абрамович потрапив під санкції ЄС та Великої Британії у березні, тоді ж Володимир Зеленський імовірно просив Джо Байдена не поширювати на олігарха санкції США через участь останнього у переговорах між росією та Україною.

Вважається, що Boeing Абрамовича є одним з найдорожчих приватних літаків у світі, його вартість становить 350 млн дол.