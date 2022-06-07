США поставляют оружие в Украину настолько быстро, что ВСУ не успевают учится им пользоваться

https://racurs.ua/n171450-ssha-postavlyaut-orujie-v-ukrainu-bystro-no-u-vsu-malo-vremeni-na-uchebu-smi.html

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Сполучені Штати продовжують постачати Україні військову допомогу так швидко, як це можливо на тлі обмеженого прогресу російських окупантів на окремих напрямках.

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Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

The New York Times написала, що українські військові отримують багато західного озброєння, яке не встигають швидко опановувати.

Через це їм часто доводиться воювати з онлайн-перекладачем у руках. Через нестачу часу українські військові не завжди можуть повністю опанувати нові технології.

Видання розповідає історію сержанта Дмитра Писанки та його підрозділу, який воює у Херсонській області. Вони мають стару протитанкову гармату з прицілом, що дозволяє точно наводитися на ціль. Місяць тому командири передали йому високотехнологічний лазерний далекомір для ще точнішого наведення, однак ніхто не знає, як ним користуватися.

Це все одно, що отримати iPhone 13 і мати можливість тільки телефонувати, — каже сержант.

Високотехнологічний західний тепловізійний бінокль із лазерним далекоміром коштує прилизно 150 тис. дол. Він може визначати цілі вночі, вираховувати координати, передавати відстань до цілі та курс за компасом. Деякі солдати навчилися користуватися ним, але зараз їх перевели в інше місце, а далекомір лишили іншому підрозділу.

Я намагався навчитися ним користуватися, читаючи інструкцію англійською мовою та використовуючи Google Translate, щоб зрозуміти її, — розповів сержант Писанка.

Останнім часом від Заходу надходить інформація про постачання Україні все сучасніших і важчих типів озброєння, які потребуватимуть серйозної підготовки. Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню HIMARS і M270.

Видання також пише про прикордонника Андрія Микиту, який напередодні російського вторгнення отримав короткий курс застосування ПТРК NLAW. Тепер він постійно їздить передовими позиціями, навчаючи інших бійців ЗСУ користуватися цією зброєю. Він розповідає, що багато українських військових вчаться самостійно, за допомогою інтернету або перегляду відеоінструкцій.