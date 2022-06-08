Армия рф обстреляла Сумщину и Черниговщину, есть разрушения

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Ракурс

Ворожий обстріл зруйнував приміщення Державної прикордонної служби на Сумщині. Близько 12.00 з боку російського пункту пропуску «Троєбортне» рашисти відкрили вогонь по прикордонному селу Шосткинського району Сумської області.

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Кілька боєприпасів рф влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Ця будівля працювала з 2015 року для тримання незаконних мігрантів. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну її не використовували.

Окрім цього, близько 13.00 години рф знову обстріляла прикордонні райони Чернігівської області. Прикордонники зафіксували чотири артилерійські вибухи неподалік Гірська із напрямку російських Нових Юрковичів. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, вчора близько 05.00 росія обстріляла Середину-Буду в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь з міномета й артилерії. Пошкоджено щонайменше шість будинків, господарча споруда, гараж та лінія електропередач.