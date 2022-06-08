ГБР открыло производство против экс-«слуги» Алексея Ковалева. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n171500-izmena-eks-slugi-gbr-otkrylo-proizvodstvo-protiv-nardepa-kovaleva.html

Ракурс

Заяву нардепа Олексія Ковальова про співпрацю з російськими окупантами розслідують українські правоохоронці.

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Державне бюро розслідувань вже порушило кримінальне провадження за колабораційну діяльність щодо парламентаря, який був обраний до ВРУ від партії «Слуга народу». Правоохоронці встановили, що депутат співпрацює із загарбниками на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це 8 травня повідомила прес-служба ДБР.

Також виявилося, що підконтрольні політику підприємства постачають харчі до окупованого Криму, а далі цю продукцію вивозять до росії на продаж. Також підприємства Ковальова заводять на Херсонщину з півострова паливно-мастильні матеріали.

Слідчі встановили, що депутат розміщує російських військових у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань.

Парламентар не соромиться розповідати на своїй сторінці у Facebook про свою співпрацю з ворогом. Ковальов вважає, що росія на Херсонщині надовго.

У відомстві зазначили, що ще у квітні 2022 року Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Ковальов, який був обраний до Верховної Ради від партії «Слуга народу», зробив сепаратистську заяву щодо майбутнього Херсонської області та провів зустріч з представниками адміністрації рф володимира путіна.

«Слуга народу» вирішила закликати Верховну Раду позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства. У партії надіються, що суд оперативно розгляне справу нардепа й призначить йому відповідне покарання.