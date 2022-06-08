ВСУ нанесли россии значительные потери на Бахмутском направлении. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n171499-vsu-nanesli-armii-rf-znachitelnye-poteri-na-bahmutskom-napravlenii-genshtab.html

Ракурс

Російські військові продовжують намагатися покращити свої позиції на захоплених територіях, але українська армія та сили оборони продовжують чинити героїчний спротив.

.

На Сіверському напрямку ворог забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Загарбники обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 8 червня.

На Слобожанському напрямку ворог намагався утримати зайняті рубежі та обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Уди, Питомника, Ртищівки, Іванівки, Гусарівки та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі в районах Привілля, Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Тошківки, Гірського та інших.

На Слов’янському напрямку ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки, а окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Слов’янськ обстріляли з авіації. Підрозділи українського війська обороняються у районі Довгенького.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового. Бійці ЗСУ відбили ворожу атаку поблизу Берестового, росіяни зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Бойові дії ще тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росією були обстріляні цивільна інфраструктура в районах Кам’янки, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Вугледара, Микільського та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін, але ворог застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки. Штурмова та армійська авіація працювала в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що російська федерація підсилює свої позиції в Україні на двох напрямках. На Запорізькому напрямку окупанти розмістили 30 танків, а на Харківський напрямок перекинули одну батальйонно-тактичну групу зі складу 2-ї армії центрального військового округу росії.