Армия беларуси создает ударные группировки — Генштаб о Волыни и Полесье

https://racurs.ua/n171471-armiya-belarusi-sozdaet-udarnye-gruppirovki-genshtab-o-volyni-i-polese.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках.

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На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах білорусі відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня.

Окрім цього, моніторингова група «Беларускі Гаюн» вказала, що впродовж 7 червня різними трасами білорусі рухалися бензовози, РСЗВ «Смерч» та ТЗМ 9Т234−2 до них, Урали, тентові МАЗи, КамАЗи, БТР-80, ЗРК С-300, КШМ, МАЗи з причепами Ф52, пускова машина 5п85 С-300, МТ-ЛБ, вантажівки з написами «Прикордонний контроль».

Також зафіксовано польоти Іл-76, вертольотів Мі-24 і 2 Мі-8, Ан-26, Міг-29, Су-30, безпілотника Військово-повітряних сил білорусі.