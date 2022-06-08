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Армія білорусі створює ударні угруповання — Генштаб про Волинь і Полісся

Армія білорусі створює ударні угруповання — Генштаб про Волинь і Полісся

8 чер 2022, 08:43
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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках.



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На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах білорусі відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня.

Окрім цього, моніторингова група «Беларускі Гаюн» вказала, що впродовж 7 червня різними трасами білорусі рухалися бензовози, РСЗВ «Смерч» та ТЗМ 9Т234−2 до них, Урали, тентові МАЗи, КамАЗи, БТР-80, ЗРК С-300, КШМ, МАЗи з причепами Ф52, пускова машина 5п85 С-300, МТ-ЛБ, вантажівки з написами «Прикордонний контроль».

Також зафіксовано польоти Іл-76, вертольотів Мі-24 і 2 Мі-8, Ан-26, Міг-29, Су-30, безпілотника Військово-повітряних сил білорусі.

Джерело: Ракурс


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