ЗСУ стримують штурм Сєвєродонецька, триває бій – Генштаб

https://racurs.ua/ua/n171470-zsu-strymuut-shturm-sievierodonecka-tryvaie-biy-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив зведення щодо ситуації на різних ділянках фронту станом на ранок 8 червня. Там вказано, що на Сєвєродонецькому напрямку при намаганні ворога просунутися у бік населеного пункту Устинівка захисники України військові відкинули армію росії.

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На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів, — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку противник спробував провести розвідку боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку воєнні злочинці рф збільшили інтенсивність застосування авіації — вели обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Біля Нагірного внаслідок вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм, — додали у Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається стримати просування ЗСУ інтенсивним обстрілом позицій наших підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів й продовжує мінувати місцевість.

За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106 та 76 повітряно-десантних дивізій воєнних злочинців рф, які відмовилися від подальшої участі в бойових діях, повертають із Луганської області на територію рф.