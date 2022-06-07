Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
ЗСУ знищили російські «Гради» разом із боєкомплектом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171469-zsu-znyschyly-rosiyski-grady-razom-iz-boiekomplektom-video.htmlРакурс
В інтернеті з’явилося відео, яке демонструє момент знищення українськими артилеристами російських систем залпового вогню «Градів» разом із боєкомплектом для них.
.
Цей успішний артилерійський удар українських військових було здійснено на території Запорізької області артилеристами 44-ї бригади спільно з аеророзвідкою 81-ї бригади. Про це повідомляє координаційна платформа «Штаб оборони Запорізького краю», яка опублікувала відповідне відео.
У Пологівському районі артилеристи 44 бригади накрили «Гради» окупантів разом із боєкомплектом, — зазначається в повідомленні.
Коли саме відбувалася ця подія, не уточнюється.