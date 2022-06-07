Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n171469-zsu-znyschyly-rosiyski-grady-razom-iz-boiekomplektom-video.html

Ракурс

В інтернеті з’явилося відео, яке демонструє момент знищення українськими артилеристами російських систем залпового вогню «Градів» разом із боєкомплектом для них.

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Цей успішний артилерійський удар українських військових було здійснено на території Запорізької області артилеристами 44-ї бригади спільно з аеророзвідкою 81-ї бригади. Про це повідомляє координаційна платформа «Штаб оборони Запорізького краю», яка опублікувала відповідне відео.

У Пологівському районі артилеристи 44 бригади накрили «Гради» окупантів разом із боєкомплектом, — зазначається в повідомленні.

Коли саме відбувалася ця подія, не уточнюється.