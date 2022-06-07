Львівські десантники знищили півсотні елітного полку рф

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Львівські десантники знищили орієнтовно 50 військових так званого елітного полку рф.

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Про це 7 червня повідомив очільник Львівщини Максим Козицький.

Виснажливий бій тривав приблизно 14 годин. Ворог хотів перерізати одну зі стратегічно важливих трас на сході України, але десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили розвинути наступ.

Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД. Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив і залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих, — написав у Телеграм Козицький.

При цьому старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив.

Того дня бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи завдали масштабний артилерійський удар, внаслідок якого «прорідили ряди окупантів та їхньої техніки».