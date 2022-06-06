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Нацгвардієць Халк спалив російську бронетехніку з "Корсара" на відстані 2,5 км, скріншот відео

Нацгвардієць Халк спалив російську бронетехніку з «Корсара» на відстані 2,5 км (ВІДЕО)

6 чер 2022, 18:24
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Боєць Національної гвардії з позивним Халк за допомогою ПТРК «Корсар» майстерно знешкодив ворожу техніку на відстані 2,5 км.



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На сторінці Національної гвардії в Facebook повідомили, що бронетехніка ворога палала під час боїв на Донбасі.

На відео зафіксували роботу Халка двома камерами, одна з них була на БПЛА. Ракети ПТРК українського виробництва знищили щонайменше дві цілі ворога.

До вашої уваги робота гвардійця з позивним Халк під час боїв на Донбасі. Професійно володіючи установкою «Корсар» кожним пострілом одну за одною він знешкоджує техніку противника. Робота велася з відстані 2,5 кілометра, — розповіли в Нацгвардії.

Нагадаємо, 16 квітня на Херсонщині 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу за допомогою ПТРК «Корсар» знищили три російських бронеавтомобіля «Тигр» та одну БМП-3, а залишки ворожої піхоти ліквідували.

Джерело: Ракурс


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