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Нацгвардеец Халк сжег российскую бронетехнику из "Корсара" на расстоянии 2,5 км, скриншот видео

Нацгвардеец Халк сжег российскую бронетехнику из «Корсара» на расстоянии 2,5 км (ВИДЕО)

6 июн 2022, 18:24
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Боєць Національної гвардії з позивним Халк за допомогою ПТРК «Корсар» майстерно знешкодив ворожу техніку на відстані 2,5 км.



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На сторінці Національної гвардії в Facebook повідомили, що бронетехніка ворога палала під час боїв на Донбасі.

На відео зафіксували роботу Халка двома камерами, одна з них була на БПЛА. Ракети ПТРК українського виробництва знищили щонайменше дві цілі ворога.

До вашої уваги робота гвардійця з позивним Халк під час боїв на Донбасі. Професійно володіючи установкою «Корсар» кожним пострілом одну за одною він знешкоджує техніку противника. Робота велася з відстані 2,5 кілометра, — розповіли в Нацгвардії.

Нагадаємо, 16 квітня на Херсонщині 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу за допомогою ПТРК «Корсар» знищили три російських бронеавтомобіля «Тигр» та одну БМП-3, а залишки ворожої піхоти ліквідували.

Источник: Ракурс


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