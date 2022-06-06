Президент назвал число пленных бойцов из «Азовстали»

https://racurs.ua/n171421-prezident-nazval-chislo-plennyh-boycov-iz-azovstali.html

Ракурс

У полоні в росіян наразі перебуває більш ніж 2,5 тис. українських бійців із «Азовсталі», над їхнім визволенням працює ГУР Міноборони.

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Ці дані навів 6 червня під час зустрічі зі ЗМІ президент Володимир Зеленського. він вважає, що росії невигідно застосовувати тортури проти українських захисників з «Азовсталі», оскільки вони стали «публічними полоненими».

За слова Зеленського, він не сприймає заяви російської влади та бойовиків фейкового угруповування ДНР щодо подальшої долі українських бійців. Він зазначив, що російська сторона таким чином намагається піаритися.

Питанням їхнього обміну займаються співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зеленський зазначив, що першим поставленим перед ГУР завданням було вивести українських військовополонених живими — і воно виконане у повному обсязі.

Перша частина була — вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони у цьому плані найкращі фахівці, я їм особисто довіряю. Ми очікуємо на них результату. Але ми не можемо їх щодня питати: «Ну що там?».

30 травня міністр Ірина Верещук передала роботу з обміну полоненими військовій розвідці. Вона більше не займатиметься обміном полоненими, цю функцію передали Головному управлінню розвідки Міноборони та СБУ.

Міністерство реінтеграції лише вестиме реєстри полонених і домовлятиметься з міжнародними організаціями.

20 травня міноборони росії заявило, що з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли всі українські військові — 2 тис. 439 людей. Їх мають обміняти на полонених російських військових.

Питанням їхнього обміну займаються співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зеленський зазначив, що першим поставленим перед ГУР завданням було вивести українських військовополонених живими — і воно виконане у повному обсязі.