Зеленский оценил готовность беларуси открыть второй фронт против Украины

Зеленский оценил готовность беларуси открыть второй фронт против Украиныhttps://racurs.ua/n171420-zelenskiy-ocenil-gotovnost-belarusi-otkryt-vtoroy-front-protiv-ukrainy.htmlРакурс
Володимир Зеленський заявив, що українські аналітики наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території білорусі.
Про це президент повідомив 6 червня під час зустрічі з журналістами.
Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики та експерти не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з білорусі, — наголосив Зеленський.
Наразі території республіки білорусь, вздовж державного кордону України досі присутні підрозділи рф, які мають на озброєнні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.
Найбільшою небезпекою для України, яка може виходити з білорусі, є ракетні комплекси «Іскандер» із крилатими або балістичними ракетами, з яких можуть завдавати ударів по українській території. Таку думку в ефірі національного телемарафону озвучив військовий експерт Олег Жданов.
За його інформацією, наразі спостерігається ротація білоруських військ біля кордону з Україною. У Брестській області військові навчання з раптової перевірки боєздатності частин продовжено до 11 червня. Крім того, вздовж українського кордону на території білорусі продовжується мінування місцевості.
Як повідомляє наша розвідка, сьогодні ми не спостерігаємо формування ударного угруповання. Найбільша небезпека — це ракетні комплекси «Іскандер» із крилатими ракетами «Калібр» або балістичними ракетами, що стоять за 50 км від нашого кордону, — зазначає Жданов.