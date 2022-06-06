Зеленский оценил готовность беларуси открыть второй фронт против Украины

Володимир Зеленський заявив, що українські аналітики наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території білорусі.

.

Про це президент повідомив 6 червня під час зустрічі з журналістами.

Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики та експерти не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з білорусі, — наголосив Зеленський.

Наразі території республіки білорусь, вздовж державного кордону України досі присутні підрозділи рф, які мають на озброєнні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Найбільшою небезпекою для України, яка може виходити з білорусі, є ракетні комплекси «Іскандер» із крилатими або балістичними ракетами, з яких можуть завдавати ударів по українській території. Таку думку в ефірі національного телемарафону озвучив військовий експерт Олег Жданов.

За його інформацією, наразі спостерігається ротація білоруських військ біля кордону з Україною. У Брестській області військові навчання з раптової перевірки боєздатності частин продовжено до 11 червня. Крім того, вздовж українського кордону на території білорусі продовжується мінування місцевості.