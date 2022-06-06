Холера в Мариуполе — оккупанты закрывают город на карантин

https://racurs.ua/n171419-holera-v-mariupole-okkupanty-zakryvaut-gorod-na-karantin.html

Ракурс

Холера в Маріуполі, застерігає влада міста. Окупанти закривають розбомблений та окупований росіянами Маріуполь на карантин. У місті зафіксовано різке зростання смертності, а епідемія може бути спричинена холерою, повідомив 6 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Ми спостерігаємо як місто закривається. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти в результаті епідемії, і слово «холера» звучить усередині міста, всередині окупаційної влади та їхніх кураторів, — написав Андрющенко.

Місцеві розповідають про нестерпний сморід, влаштовані посеред міста сміттєзвалища, морги в торгових центрах. Загиблі досі під завалами, а ситуація ускладнюється спекою, відсутністю ліків, медичної допомоги та лабораторій, за допомогою яких можна фіксувати випадки зараження.

Питну воду жителі Маріуполя отримують раз на два дні.

Тим часом окупанти продовжують брехати, що в місто повертається життя.