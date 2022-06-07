Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни

https://racurs.ua/ua/n171441-rosiyski-okupanty-namagautsya-uklasty-fiktyvni-shluby-schob-vtekty-z-viyny-audio.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне нібито «весілля».

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Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ і оприлюднила 7 червня на своїй сторінці у Фейсбук.

Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: «Пойди, заявление подай в ЗАГС». Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: «Ни*уя, не вариант». Такие вот дела, — розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відмовників в армії рашистів значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що мобілізовані у фейковому угрупованні ДНР окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни.