Будинки, гаражі, ринок, коледж, школа - цілі російських "денацифікаторів" у ніч на 7 червня

https://racurs.ua/ua/n171440-budynky-garaji-rynok-koledj-shkola-cili-rosiyskyh-denacyfikatoriv-u-nich-na-7-chervnya.html

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росія продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні. У ніч на 7 червня російські військові обстріляли прифронтові населені пункти, а також села на визволеній від окупантів Сумщині.

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У ніч проти вівторка росіяни обстріляли село Середина-Буда на Сумщині. Обстріл почався близько пʼятої ранку, було сім пострілів з міномета, потім відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі.

Також пошкоджена лінія електропередач. Попередньо — загиблих і поранених серед місцевого населення немає.