Самопроголошений диктатор білорусі олександр лукашенко знову гримить зброєю біля кордонів України.

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Анонсоване лукашенком створення південного оперативного командування в білорусі передбачає збільшення чисельності збройних сил до 80 тис. осіб, стверджується в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Українські військові 7 червня повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

Наразі на території республіки білорусь (вздовж державного кордону України) досі присутні підрозділи рф, які мають на озброєнні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Хоча президент України 6 червня запевнив про малу ймовірність відкриття другого фронту з боку білорусі, найбільшою небезпекою для України, яка може виходити з білорусі, є ракетні комплекси «Іскандер» із крилатими або балістичними ракетами, з яких можуть завдавати ударів по українській території.

Крім того, у Брестській області військові навчання з раптової перевірки боєздатності частин продовжено до 11 червня. Вздовж українського кордону на території білорусі продовжується мінування місцевості.