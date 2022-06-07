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Ракурс
Байден розпорядився розсекретити розвіддані про підготовку росії до нападу на Україну

Байден розсекретив розвіддані про підготовку нападу росії на Україну, щоб здолати скептицизм партнерів

7 чер 2022, 09:02
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Президент США Джо Байден віддав наказ про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення росії в Україну. Він ухвалив це рішення, оскільки партнери та союзники США зустріли зі скептицизмом заяви офіційних осіб США про підготовку нападу.



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Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до їхніх співрозмовників, то виявили, що з цього приводу було досить багато скептицизму, — передає CNN слова директора Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Хейнс заявила, що США напередодні нападу рф на Україну «ділилися значними масштабами інформації з партнерами та союзниками» і у той час розробили «механізми обміну», які можна використовувати в майбутньому.

Президент сказав нам: «Вам потрібно вийти і поділитися якомога більшими обсягами даних, і переконатися, що люди бачать те, що ви бачите, щоб ми могли знову спілкуватися і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як планувати, по суті, потенціал російського вторгнення», — сказала Гейнс.

Нагадаємо, що з перших днів нарощування військ росії на українському кордоні адміністрація Байдена вибірково розсекречувала та оприлюднювала розвідувальні дані про війну росії в Україні як для ЗМІ, так і для інших дружніх держав.

Цей підхід був спрямований на боротьбу з російською пропагандою в усьому світі та на те, щоб партнери та союзники США мали єдину картину.

Джерело: Ракурс


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