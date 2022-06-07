Дома, гаражи, рынок, колледж, школа - цели российских "денацификаторов" в ночь на 7 июня

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росія продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні. У ніч на 7 червня російські військові обстріляли прифронтові населені пункти, а також села на визволеній від окупантів Сумщині.

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У ніч проти вівторка росіяни обстріляли село Середина-Буда на Сумщині. Обстріл почався близько пʼятої ранку, було сім пострілів з міномета, потім відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі.

Також пошкоджена лінія електропередач. Попередньо — загиблих і поранених серед місцевого населення немає.