Дома, гаражи, рынок, колледж, школа — цели российских «денацификаторов» в ночь на 7 июня (ФОТО)https://racurs.ua/n171440-doma-garaji-rynok-kolledj-shkola-celi-rossiyskih-denacifikatorov-v-noch-na-7-iunya-foto.htmlРакурс
росія продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні. У ніч на 7 червня російські військові обстріляли прифронтові населені пункти, а також села на визволеній від окупантів Сумщині.
У ніч проти вівторка росіяни обстріляли село Середина-Буда на Сумщині. Обстріл почався близько пʼятої ранку, було сім пострілів з міномета, потім відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі.
Також пошкоджена лінія електропередач. Попередньо — загиблих і поранених серед місцевого населення немає.
Росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж і школу, де постраждали дві людини, розповів уранці 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що бої за Сєвєродонецьк — у розпалі.
Криворізький район Дніпропетровщини також був під обстрілами. Уночі ворог ударив з «Ураганів» по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік, він у лікарні. У селі пошкоджені будинки.
За добу 6 червня четверо людей загинули внаслідок обстрілів у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Росіяни вбили чотири мирних жителів Донеччини: двох у Нью-Йорку, одного в Часовому Ярі та одного в Пісках. Ще семеро людей дістали поранень. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого в Лимані та двох поранених у Лиманській громаді, — заявив Кириленко.