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Во дворах и под завалами в Мариуполе гниют тысячи трупов – в сети появились фото стихийных захоронений
Во дворах и под завалами в Мариуполе гниют тысячи трупов — в сети появились фото стихийных захороненийhttps://racurs.ua/n171428-vo-dvorah-i-pod-zavalami-v-mariupole-gniut-tysyachi-trupov-v-seti-poyavilis-foto-stihiynyh.htmlРакурс
Маріупольська міськрада повідомляє, що перепоховання вбитих росіянами цивільних може затягнутися на два-три місяці. У дворах і під завалами гниють тисячі трупів. Це загрожує місту епідемією холери і отруєнням повітря.
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Влада міста написала 6 червня у Телеграм, що вже два місяці окупанти активно ведуть перепоховання вбитих маріупольців у трьох величезних братських могилах. Але російська армія вбила настільки багато, що цей процес може розтягнутися ще на два-три місяці.
Стихійні поховання й досі є майже в кожному дворі Маріуполя. Під завалами сотень багатоповерхівок гниють тіла. І це в прямому сенсі отруює повітря, — написала прес-служба міськради.
Раніше в Маріуполі попереджали, що десятки тисяч смертей від епідемії холери — це потенційно реальний сценарій для окупованого міста.
У Маріуполі є низка факторів може призвести до «вибухової» епідемії:
- не працюють централізоване водопостачання та каналізація;
- місто буквально тоне в смітті та нечистотах;
- стихійні поховання розташовані майже в кожному дворі;
- літня спека пришвидшила розкладання тисяч трупів під завалами;
- немає ліків. Медичні заклади розгромлені, найцінніше обладнання вивезено, кращі лікарі виїхали;
- море та водойми постійно забруднюються сміттям, нечистотами та «трупними» водами.
На думку міської ради Маріуполя врятувати місто може відновлення роботи «зелених» коридорів та міжнародна гуманітарна місія з повною евакуацією.