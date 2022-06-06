Спутник зафиксировал строительство россиянами понтона через Оскол на Харьковщине

https://racurs.ua/n171427-sputnik-zafiksiroval-stroitelstvo-rossiyanami-pontona-cherez-oskol-na-harkovschine-foto.html

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Супутник Planet Labs зафіксував понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл, яку ще будують. Роботи ведуться з обох берегів річки. На знімках видно, що окупанти почали прокладати дорогу.

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Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» опублікували супутникові знімки понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області, яку будують російські війська.

Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не закінчено.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що армія рф намагається відновити транспортну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях цього регіону. Українські військові 6 червня заявили про намір росіян відновити зруйнований залізничний міст через Оскіл поблизу Куп’янська.