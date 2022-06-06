Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова голови угорського парламенту Ласло Кевера про «психічні проблеми» Володимира Зеленського.

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Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців, — написав він у Facebook.

4 червня спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав «психічними проблемами» рішучість президента Зеленського, з якою він, іноді жорстко, просить партнерів про підтримку.

Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї чемно — наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, кого хочуть мати друзями. Тут є якась особиста психічна проблема, — сказав Кевер.

Він додав, що очікує проблем для українських угорців після війни та що «потрібно бути дуже обережними», щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

Київ у відповідь зажадав від Кевера довідку про стан його психічного здоров’я.