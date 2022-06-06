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Ракурс
Супутник зафіксував будівництво росіянами понтону через Оскіл на Харківщині

Супутник зафіксував будівництво росіянами понтону через Оскіл на Харківщині (ФОТО)

6 чер 2022, 19:46
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Супутник Planet Labs зафіксував понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл, яку ще будують. Роботи ведуться з обох берегів річки. На знімках видно, що окупанти почали прокладати дорогу.



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Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» опублікували супутникові знімки понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області, яку будують російські війська.

Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не закінчено.

Супутник зафіксував будівництво росіянами понтону через Оскіл на Харківщині

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що армія рф намагається відновити транспортну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях цього регіону. Українські військові 6 червня заявили і про намір росіян відновити зруйнований залізничний міст через Оскіл поблизу Куп’янська.

Джерело: Ракурс


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